Жители Челябинска проигнорировали митинг за прямые выборы главы города

На митинг за прямые выборы главы города, который состоялся сегодня, 17 февраля, в Челябинске, пришли всего 250 человек. Между тем, по данным городских властей, заявка на митинг предусматривала не менее двух тысяч участников.

Митинг прошел на Алом поле. На митинге выступили лидеры челябинских общественных организаций: Василий Московец и Борис Золотаревский, лидеры движения «Стоп ГОК», Ярослав Щербаков, лидер челябинского «Яблока». Все они принимают участие в конкурсе на пост главы города, который состоится 22 февраля. Напомним: главу Челябинска выберет специальная комиссия, всех претендентов проэкзаменуют, для этого подготовлен специальный блок вопросов.

«Тема возврата к прямым выборам мэра Челябинска заслуживает внимания и широкой общественно-политической дискуссии, - прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников. - Сегодняшний митинг был изначально бессмысленным и абсурдным. Почему? Посмотрите на организаторов. Лидер движения «Челябинск, дыши!» бывший вице-губернатор Николай Сандаков (сейчас находится в заключении, его представляет активист Андрей Костенко) сам выступал архитектором региональной реформы местного самоуправления и инициатором отмены прямых выборов главы Челябинска. Василий Московец, Борис Золотаревский и Ярослав Щербаков принимают участие в конкурсе на пост главы города. То есть на митинг за прямые выборы мэра созывали те, кто сам их и отменял, именно поэтому получили такой результат — полное равнодушие челябинцев к митингу».



Фото — телеграм-канал «Челябинск Сегодня»