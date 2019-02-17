Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя готовящийся в США пакет новых антироссийских санкций, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.

Данное заявление прозвучало в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". По словам Лаврова, он даже не предостерегал американцев - "просто сказал, что это бессмысленно".

"Больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль", - сказал в эфире глава российского внешнеполитического ведомства.