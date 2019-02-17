В Германии рассказали, почему 10 лет назад Украину не приняли в НАТО

Заместитель лидера замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф объяснил, почему в 2009 году Украина получила от НАТО отказ.

Ламбсдорф заявил, что тогда Германия и Франция в своём поступке руководствовались интересами России, передаёт РИА Новости.

«Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения», - рассказал он. Также немецкий политик признал, что Украина могла бы сейчас избежать некоторых трудностей, будь тогда решение о членстве в НАТО иным. Ламбсдорф сказал, что многие из его коллег сейчас называют то решение ошибочным.