Первый президент Украины заявил, что Донбасс теперь – другая страна

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс давно стал отдельной территорией, а потому нынешние власти страны не смогут решить вопрос возвращения Донбасса силой.

Кравчук заявил, что жители Донбасса будут и дальше требовать свободы, вне зависимости от того, кто победит на мартовских выборах президента Украины, сообщает РИА Новости. Первый президент страны считает, что новым властям стоит подумать, какие варианты они готовы предложить Донбассу, а также на какие уступки можно пойти, чтобы вернуть территорию в состав Украины.

«Надо думать, прогнозировать, исследовать мировой опыт, привлекать экспертов глобального характера. Эти территории уже 4 года под влиянием России. Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», - посоветовал он.