Пушков ответил на слова украинского министра о связях с Россией

Член Совфеда от Пермского края Алексей Пушков ответил на слова главы украинского МИД о том, что нового президента Украины выкинут в окно, если тот пойдет на сотрудничество с Россией.

Глава МИД Украины уверен, что при новом президенте внешняя политика не изменится

Пушков отреагировал на слова Павла Климкина о внешнеполитическом курсе Украины и при этом отметил, что нынешний глава МИД не всегда будет занимать свой пост, передаёт Ура.РУ.

«Он утверждает, что при любом новом президенте политический курс украины не изменится. Вероятно. Но глава мид украины точно изменится», - написал Алексей Пушков в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины предрёк продолжение нынешнего внешнеполитического курса страны вне зависимости от результата президентских выборов.