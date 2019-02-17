Ющенко уверен, что Украине нужен покой

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что «разношёрстность» в народном мнении происходит из-за того, что у страны никогда не было собственной государственности.

По словам Ющенко, резонанс в народе касательно политических вопросов происходит не из-за того, что нация, якобы, «бестолковая», а потому что на протяжении трёх сотен лет Украина не имела государственности. «У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая – в Брюссель. Третья – на украинском языке (разговаривает – ред.), четвертая – на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая – кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере. Нация сложная», - отмечает экс-президент.

При этом Ющенко уверен, что время всё расставит на свои места, нужно только дать Украине возможность отдохнуть от войн и внутренних раздоров, передаёт РИА Новости. «Дайте нам покой. Дайте нам одно поколение – и вы увидите другую нацию, объединенную», - заверил Ющенко.