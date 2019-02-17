Глава МИД Украины уверен, что при новом президенте внешняя политика не изменится

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что даже в случае смены президента страны после мартовских выборов, внешняя политика Киева останется прежней.

Климкин заявил, что не опасается смены курса внешней политики даже в случае прихода к власти нового главы государства, передаёт РИА Новости. Он уверен, что жители страны сами не оценят инициативу президента пойти на сближение с Россией.

«Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян - в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже», - сказал он.