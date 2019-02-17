Порошенко уверен, что нынешнее положение дел на Украине – это история успеха

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что сейчас Киеву никак нельзя прекратить военные действия, поскольку это будет концом для страны. Также он считает, что проведённые за время его правления реформы являются самыми глубокими в истории Украины.

Во время выступления на конференции в Мюнхене Порошенко выразил мнение, что Киев сейчас не может сдаться, передаёт РИА Новости. «Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», - уверен действующий президент страны.

Также он заявил, что «Украина сейчас – это история успеха». По словам Порошенко, реформы, проведённые за последние годы, являются самыми глубокими в истории страны. Также лидер Украины подчёркивает, что правительству удалось провести изменения в военных условиях.