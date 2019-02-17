На Мюнхенской конференции Лавров осадил американского журналиста

Во время конференции в Мюнхене глава российского МИД Сергей Лавров достаточно жёстко ответил журналистам из The Washington Post на вопрос о действиях России в Сирии.

Лаврова спросили, каковы будут российские шаги для предотвращения «новых преступлений Асада против своего народа». Глава МИД поблагодарил журналистов за вопрос, но заявил, что не видит смысла отвечать на него, поскольку репортёры так или иначе укажут свою версию происходящего, сообщает РИА Новости.

«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», - ответил Сергей Лавров представителям The Washington Post.