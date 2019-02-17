Иванка Трамп прокомментировала недоверие немцев политикой США

Дочь президента США Дональда Трампа уверена, что у жителей Германии «гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией». Она также посетовала, что среди немцев растёт количество недовольных политикой США.

Иванка Трамп подчеркнула, что Германия выступает в качестве одного из основных партнёров Соединённых Штатов в сфере экономики и безопасности.

Касательно того, что в Германии больше доверяют Путину, чем Трампу, советница американского президента думает, что «немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией». К этой общности она относит схожие взгляды на вопросы свободы, права и значения равных экономических возможностей, сообщает РИА Новости.

«Мы не должны позволить силам с политической повесткой нас расколоть», - подчеркнула дочь Дональда Трампа.