Германия хочет избавиться от ядерных бомб США

Германии не следует держать на своей территории американское ядерное оружие. Об этом заявили представители немецкой Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию страны.

Как пишет в среду, 16 февраля, издание The Wall Street Journal, речь идет об атомных бомбах B61, хранящихся на немецкой военной авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц.

"Ядерное участие не обязательно означает, что мы должны держать ядерное оружие", - заявил депутат Бундестага от СДПГ Рольф Мютцених. По его мнению, Германия должна последовать примеру Канады.

По данным журналистов, фракция СДПГ создала специальную комиссию для переоценки своих позиций по ряду вопросов, касающихся, в частности, внешней политики и безопасности.

Напомним, согласно ранее заключенным договоренностям, немецкие военные самолеты могут быть использованы для запусков ядерного оружия США, если Россия нападет на Европу.