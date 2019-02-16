Германия поддерживает санкции в отношении Российской Федерации. Об этом в субботу, 16 февраля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с РФ





"Я прошу санкционные меры против России по возможности вводить согласовано. Мы отнюдь не выигрываем от того, если каждый вводит свои санкции", - сказала Меркель на полях конференции.

Напомним, как уже сообщали АН, ранее немецкий канцлер сделала заявление о том, что у европейских стран отсутствует интерес в разрыве международных отношений с Российской Федерацией.