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Меркель: "Санкции против РФ должны быть согласованы"

16 февраля 2019, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель: "Санкции против РФ должны быть согласованы"
фотобанк АН

Германия поддерживает санкции в отношении Российской Федерации. Об этом в субботу, 16 февраля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. 

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"Я прошу санкционные меры против России по возможности вводить согласовано. Мы отнюдь не выигрываем от того, если каждый вводит свои санкции", - сказала Меркель на полях конференции.

Напомним, как уже сообщали АН, ранее немецкий канцлер сделала заявление о том, что у европейских стран отсутствует интерес в разрыве международных отношений с Российской Федерацией.

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