Охранник действующего президента Украины Петра Порошенко оттолкнул журналиста телеканала "Россия 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру. Об этом сегодня сообщают "Вести".

Данный инцидент произошел на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит три дня: с 15 по 17 февраля. Одним из участников мероприятия является и лидер украинского государства.

Один из бодигардов президента Незалежной стал отталкивать российского корреспондента, одновременно удерживая его руку с микрофоном. А Петр Порошенко в это время сделал очередное громкое заявление.

По его словам, он категорически отказывается разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока не прозвучат извинения перед Украиной: "Мы не дадим интервью российским телеканалам, пока они не извинятся".