Пушков оценил законопроект о запрете США на выход из ДРСМД

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков оценил законопроект о запрете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенного в Конгресс.

Напомним, ранее кандидат в президенты США, конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард сообщила, что внесла в палату представителей законопроект, запрещающий выход США из договора с Россией.

"Мой законопроект призван защитить ДРСМД, предотвратить эскалацию новой холодной войны и новую гонку вооружений, а также защитить деньги налогоплательщиков", - заявила Габбард общественности.

Пушков назвал конгрессвумен одной из "немногих, выступающих против новой гонки вооружений, вмешательства в Венесуэлe и т.д.". Однако, по его мнению, шансы этого законопроекта "близки к нулю".