Оппозиция Венесуэлы не идёт на переговоры из-за запрета США

Посол Венесуэлы в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что оппозиционеры не могут пойти на переговоры с властью из-за давления Соединённых Штатов.

Дипломат рассказал, что Николас Мадуро дал своё согласие сесть за стол переговоров, но ответной реакции со стороны оппозиции до сих пор не последовало, передаёт РИА Новости.

«США дают им приказ: не идти ни на какие переговоры. Они знают, что на переговорах мы все сможем решить, все проблемы, которые у нас есть. Инструкции такие, приказы такие с Госдепа. Трамп, Болтон, Помпео – все они одним голосом говорят не идти на переговоры», - уверяет Фариа Тортоса.