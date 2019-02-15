Польша оказалась против «Северного потока - 2»

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что в вопросах касательно строительства «Северного потока - 2» страна полностью солидарна с позицией Соединённых Штатов.

«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», - заявил польский министр.

Стоит отметить, что для строительства «Северного потока – 2» необходимо согласие стран, через чью территорию будет проходить газопровод, а это Россия, Швеция, Финляндия, Германия и Дания. На данный момент осталось только получить разрешение у Дании, остальные страны уже одобрили строительство, передаёт РИА Новости.