В Италии рассматривают возможность выхода из Евросоюза

В итальянской правопопулистской партии «Лига Севера» считают, что стране придётся покинуть Евросоюз, если популистским партиям не удастся получить большинство голосов в Европарламенте.

Представитель «Лиги Севера» Клаудио Борги, отвечающий в партии за экономические вопросы, уверен, что грядущие выборы в парламент ЕС являются последней возможностью для популистских партий изменить Европу, передаёт Lenta.Ru. Потому главной целью является получение большей части голосов.

«Мы либо добьемся успеха сейчас и изменим ситуацию в Европе, либо нам придется уйти», - считает Борги.