Евгений Червоненко рассказал о комплексах Петра Порошенко
15 февраля 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший украинский министр транспорта и связи считает, что все нападки действующего президента Украины Петра Порошенко на Россию – признак комплекса неполноценности.
Евгений Червоненко уверен, что агрессия Порошенко по отношению к Москве указывает на его собственные проблемы. При этом экс-министр отметил, что надо избавляться от антироссийских настроений, передаёт РИА Новости.
«В этой риторике против русских есть какой-то комплекс неполноценности», - выразил своё мнение Червоненко по поводу политики нынешнего президента Украины. Также он подчеркнул, что несмотря на подобную ярковыраженную неприязнь Порошенко к российской стороне, тот не гнушается использовать приёмы старой избирательной кампании Путина.