Евгений Червоненко рассказал о комплексах Петра Порошенко

Бывший украинский министр транспорта и связи считает, что все нападки действующего президента Украины Петра Порошенко на Россию – признак комплекса неполноценности.

Евгений Червоненко уверен, что агрессия Порошенко по отношению к Москве указывает на его собственные проблемы. При этом экс-министр отметил, что надо избавляться от антироссийских настроений, передаёт РИА Новости.

«В этой риторике против русских есть какой-то комплекс неполноценности», - выразил своё мнение Червоненко по поводу политики нынешнего президента Украины. Также он подчеркнул, что несмотря на подобную ярковыраженную неприязнь Порошенко к российской стороне, тот не гнушается использовать приёмы старой избирательной кампании Путина.