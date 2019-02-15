Челябинская элита поддержит Бориса Дубровского на выборах

8 сентября 2019 года в Челябинской области пройдет единый день голосования. Более 60 избирательных кампаний состоится в этот день, безусловно, самая главная из них – кампания по выборам губернатора.

По мнению экспертов и журналистов газеты «Южноуральской панорамы», за годы работы действующему губернатору Борису Дубровскому удалось консолидировать вокруг себя политическую и экономическую элиту региона, представителей общественных организаций.

Напомним, многие политологи еще в прошлом году сомневались: будет ли Борис Дубровский выдвигать свою кандидатуру на выборы? В октябре губернатор ответил на этот вопрос публично.

- Я и моя команда потратили много усилий на то, чтобы добиться проведения в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИК, - сказал он в интервью агентству ТАСС. – Это послужит для меня дополнительным стимулом, чтобы пойти на выборы.

Стоит отметить, что Бориса Дубровского активно поддерживает партия «Единая Россия», представители которой неоднократно заявляли об этом. Напомним, в декабре губернатор получил партийный билет.

«Мы поддержали бы Бориса Дубровского в любом случае, независимо от того, является он членом нашей партии или нет», - сказал на встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс» Алексей Малофеев, руководитель челябинского исполкома партии «Единая Россия».

«Борис Александрович – человек с твердой жизненной позицией, он реализует в регионе амбициозные и масштабные проекты, поэтому я поддерживаю его выбор», - заметил Андрей Комаров, председатель совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Некоторые политологи называли имена потенциальных претендентов на губернаторское кресло, однако все они отказались от участия в выборах. Среди них – Владимир Бурматов, Ирина Гехт, Валерий Гартунг.

Поэтому, можно сделать вывод, что пока реальных соперников у Бориса Дубровского нет.