Занимающий прокиевскую позицию российский писатель и журналист Сергей Лойко описал «реальный» сценарий «возвращения» Крыма Украине. Заявления эксперта приведены в заметке, опубликованной на страницах отечественной интернет-прессы.

По словам Лойко, процитированного сайтом politexpert.net, Москва, столкнувшись с ужесточением западных экономических санкций, «вернет» полуостров «украдкой». Согласно сценарию, названому журналистом «реальным», РФ организует в Крыму новый референдум, по итогам которого Киев восстановит контроль над регионом.

Крым вошел в состав России весной 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовало большинство участников референдума, состоявшегося на полуострове. На Украине результаты плебисцита не признали и объявили регион «оккупированным».

Ранее СМИ рассказали о том, что аналитики НАТО советовали Киеву взорвать Крымский мост.