Антироссийские санкции: Песков призвал готовиться к худшему

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение новых санкций США. Санкционную политику он назвал "оголтелой русофобией", не основанной на экспертных данных.

При этом, по его словам, попытки американских парламентариев ввести ограничения против энергетических проектов и финансово-кредитных организаций Российской Федерации граничат с рэкетирством.

Он добавил, что за такой инициативой "стоит абсолютно конкретный, прагматичный подход к торговой сфере, напористый" и не имеющий ничего общего с общепринятыми международными правилами.

"Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но в случае настроений и в Конгрессе, и в сенате на улучшение отношений надеяться не приходится", - цитирует Пескова ТАСС.