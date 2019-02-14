Бывший представитель НАТО в Российской Федерации, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью украинскому изданию обвинил Москву в том, что она нанесла Украине "удар в спину".



"Украина уже договаривалась с Россией и рассчитывала на нее больше, чем на любого другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст", - сказал он в беседе с корреспондентом издания.

Как пояснил Табах, это произошло, когда "Украина сдала ядерное оружие братскому народу России под гарантию США, Европы и российской стороны в частности сохранить ее территориальные границы".

По словам советского иммигранта, Россия якобы пренебрегла договоренностями Будапештского меморандума при воссоединении с Крымом. Он посоветовал украинским властям не идти навстречу Москве.