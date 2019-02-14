"Что-то пошло не так": Оппозиция планировала свергнуть Мадуро за сутки

Оппозиция планировала стремительное свержение Николаса Мадуро после получения поддержки США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника. Мадуро считает, что в США могли отравить гуманитарную помощь

"Режим президента Николаса Мадуро должен был рухнуть после того, как Вашингтон выступил за лишение его поддержки военных и последующий уход. Этого не произошло", - констатирует издание.

Газета отмечает, что три недели спустя действующий президент продолжает сохранять контроль над ситуацией. А по словам источника, вышеописанная "операция" была рассчитана на 24 часа.