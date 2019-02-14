В ЦИК РФ отметили хорошую подготовку к выборам на Южном Урале

Заместитель председателя избирательной комиссии РФ отметил хорошую работу руководителя челябинского облизбиркома Сергея Обертаса при подготовке к выборам. Напомним, 8 сентября пройдет единый день голосования, в рамках которого состоится порядка 60 избирательных кампаний, а также выборы губернатора Челябинской области.

В ходе видеоконференции среди представителей избирательных комиссии регионов РФ Сергей Обертас рассказал, как проходит подготовка к выборам. По его словам, уже сейчас ведется обучение сотрудников территориальных и участковых избирательных комиссий. В день выборов будут широко применяться информационные технологии, например, технологии ускоренного ввода протоколов УИК с использованием QR-кода. Избиратели смогут воспользоваться приложением «мобильный избиратель».

Председатель ЦИК Элла Панфилова предложила ввести Сергея Обертаса в Совет председателей избирательных комиссий субъектов РФ при ЦИК РФ.