"Медаль Иуды" для президента Порошенко

В Донецкой народной республике решили наградить президента Украины Петра Порошенко особой медалью – «медалью Иуды», сделанной из осколков снарядов, выпущенных украинскими войсками по территории ДНР.

«Наши активисты … услышали предложение вернуть те снаряды, которые прилетают со стороны Украины, вернуть их обратно Порошенко. Мы долго думали, каким образом это можно сделать, и появились интересные предложения от тех же самых жителей сделать медаль, медаль Иуды из этих осколков, и передать ее адресату», - рассказал руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Также Муратов сообщил, что сейчас продумывается дизайн «награды» и варианты её передачи лидеру Украины, передаёт РИА Новости.