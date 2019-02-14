Дональд Трамп превратил часть Белого дома в поле для игры в гольф

Дональд Трамп оборудовал под новый симулятор для игры в гольф целую комнату в Белом доме. В пересчёте на российские рубли президент США потратил на это более трёх миллионов.

Сообщается, что симулятор для гольфа занимает целую комнату и стоит 50 тысяч американских долларов. Дональд Трамп купил и установил его на собственные деньги, передаёт Мир24. До этого в белом доме уже был подобный аппарат – его установили ещё при прошлом президенте Соединённых Штатов Бараке Обаме.

Такие действия президента получили резонанс среди общественности, учитывая недавние заявления некоторых американских СМИ о том, что Дональд Трамп мало времени уделяет работе.