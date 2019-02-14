Мадуро считает, что в США могли отравить гуманитарную помощь

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, отправленная Америкой, может быть отравлена. Об этом ему сообщили личные источники в Колумбии.

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«Продукты полны канцерогенных химических элементов, они не прошли необходимый контроль, что привело к ряду случаев пищевого отравления в самой Колумбии», - рассказал Мадуро.

Также президент уверен, что гуманитарная помощь, организованная Соединёнными Штатами по просьбе лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, является унижением для Венесуэлы, сообщает Lenta.Ru. Мадуро заблокировал доставку груза в страну, аргументировав это тем, что Венесуэла сама может о себе позаботиться.