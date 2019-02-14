В Эстонии собрались разговаривать с Россией «на языке силы»
14 февраля 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая глава эстонского МИД Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что с Российской Федерацией следует разговаривать «на языке силы», потому как Россия «по запаху чувствует мягких и пушистых издалека».
Парламентарий убеждена, что российская сторона инициировала информационную войну, целью которой является раскол Евросоюза. Пентус-Розиманнус считает, что Москва собирается внедрить в Европарламент своих людей «из всех уголков и политических спектров Европы», передаёт РИА Новости.
Также депутат призвала эстонских властей не бояться показывать России силу и «не терять бдительность перед угрозой со стороны восточной границы».