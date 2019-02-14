В Эстонии собрались разговаривать с Россией «на языке силы»

Бывшая глава эстонского МИД Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что с Российской Федерацией следует разговаривать «на языке силы», потому как Россия «по запаху чувствует мягких и пушистых издалека».

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Парламентарий убеждена, что российская сторона инициировала информационную войну, целью которой является раскол Евросоюза. Пентус-Розиманнус считает, что Москва собирается внедрить в Европарламент своих людей «из всех уголков и политических спектров Европы», передаёт РИА Новости.

Также депутат призвала эстонских властей не бояться показывать России силу и «не терять бдительность перед угрозой со стороны восточной границы».