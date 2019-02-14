Для молодых семей с детьми могут создать отдельную очередь на жильё

Председатель Комитета палаты регионов по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов решил предложить вице-премьеру РФ Виталию Мутко создать специальные очереди на жильё для молодых семей.

Предложение состоит в том, чтобы для молодых многодетных семей и для молодых родителей с 1 или 2 детьми сформировали отдельную очереди для получение социальной помощи на приобретение жилплощади, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Также верхняя палата парламента может обратиться к Виталию Мутко с мыслью о том, чтобы в очереди на получение жилья могли возвращать семьи, которые пострадали из-за недобросовестности строительных компаний.