Япония сменит тактику в переговорах с Россией

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что собирается изменить свою тактику во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным о заключении мирного договора и решении курильского вопроса.

Известно, что новые методы Абэ планирует продемонстрировать при встрече с российским президентом на саммите G20 в Осаке, который пройдёт в конце июня, сообщает "Свободная пресса".

«Сейчас мало шансов на достижение такой сделки в июне, так как Путин разъяснил, что должен соблюдать осторожность в вопросах, касающихся позиции на двусторонних территориальных и мирных переговорах, учитывая, что все большее число россиян выступают против передачи северо-западных тихоокеанских островов» - объясняют действия Абэ в Японии.