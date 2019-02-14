Грозит ли миру новый «Карибский кризис»

В Америке сравнили нынешнюю ситуацию в Венесуэле с шахматной партией между Соединёнными Штатами и Россией, а также предложили повторить «Карибский кризис».

Экономический эксперт из США Дональд Ласкин заявил, что США нужно устроить Венесуэле блокаду на море, чтобы не позволить России спасти Николаса Мадуро.

«Если мы настроены серьёзно, есть лишь одно место, где мы можем схлестнуться с Россией — это международные воды. Мы должны подумать о том, чтобы повторить Карибский кризис 1962 года. То есть речь идет не только о штрафных мерах против банков, но и о настоящей, физической блокаде: мы размещаем свои корабли у берегов Венесуэлы и говорим: "Ничто не пройдёт ни туда, ни обратно". Посмотрим, кто моргнёт первым на этот раз», - сказал он.

Также Ласкин сравнил нынешнюю геополитическую ситуацию с игрой в шахматы, где США пытается свергнуть Мадуро и лишает Венесуэлу финансирования, а Россия «затыкает дыры деньгами», передаёт РИА Новости.

Не упустил эксперт и то, что российская сторона игнорирует американские санкции в отношении Венесуэлы. «Сегодня утром мы узнаем, что русские учредили специальный банк, который будет неуязвим для этих санкций. Допустим, мы введем против них санкции и скажем: "Новый российский банк, ты не можешь вести дела с США!". Они скажут: "Нам все равно, вы и так враги!» - пожаловался Ласкин.