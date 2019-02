США ввели ограничения для членов Верховного суда Венесуэлы

Соединенные штаты Америки ввели визовые санкции против Верховного суда Венесуэлы, который Вашингтон считает нелегитимным в связи с поддержкой судей позиции президента Николаса Мадуро.

Об этом заявил в среду, 13 февраля, специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

По его словам, введенные ограничительные меры предусматривают запрет на выдачу американских виз фигурантам черного списка. А исключить из него Вашингтон готов тех, кто "будет делать правильно".

Кроме того, Абрамс призвал вооруженные силы Венесуэлы поддержать народ своей страны: "Оппозиция, когда придет к власти, будет помнить, кто поддерживал народ", - предупредил он военных Венесуэлы.





Special Representative Elliott Abrams: Today, we have imposed visa restrictions and revoked visas on members of the TSJ – the illegitimate Supreme Court…We are hopeful and confident that the people of #Venezuela will succeed in their quest for liberty. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/ffHxjKHmuC