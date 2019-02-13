США ввели ограничения для членов Верховного суда Венесуэлы

Соединенные штаты Америки ввели визовые санкции против Верховного суда Венесуэлы, который Вашингтон считает нелегитимным в связи с поддержкой судей позиции президента Николаса Мадуро.

Об этом заявил в среду, 13 февраля, специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

По его словам, введенные ограничительные меры предусматривают запрет на выдачу американских виз фигурантам черного списка. А исключить из него Вашингтон готов тех, кто "будет делать правильно".

Кроме того, Абрамс призвал вооруженные силы Венесуэлы поддержать народ своей страны: "Оппозиция, когда придет к власти, будет помнить, кто поддерживал народ", - предупредил он военных Венесуэлы.



