США ввели ограничения для членов Верховного суда Венесуэлы
13 февраля 2019, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные штаты Америки ввели визовые санкции против Верховного суда Венесуэлы, который Вашингтон считает нелегитимным в связи с поддержкой судей позиции президента Николаса Мадуро.
Об этом заявил в среду, 13 февраля, специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.
По его словам, введенные ограничительные меры предусматривают запрет на выдачу американских виз фигурантам черного списка. А исключить из него Вашингтон готов тех, кто "будет делать правильно".
Кроме того, Абрамс призвал вооруженные силы Венесуэлы поддержать народ своей страны: "Оппозиция, когда придет к власти, будет помнить, кто поддерживал народ", - предупредил он военных Венесуэлы.
Special Representative Elliott Abrams: Today, we have imposed visa restrictions and revoked visas on members of the TSJ – the illegitimate Supreme Court…We are hopeful and confident that the people of #Venezuela will succeed in their quest for liberty. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/ffHxjKHmuC— Department of State (@StateDept) 13 февраля 2019 г.