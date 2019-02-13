В ОБСЕ не поддержали обвинения Украины против РФ

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) нет никаких данных о присутствии на территории Украины российских военных. Об этом заявил глава СММ Эртурул Апакан.

Ранее, 12 февраля, yкраинский пoстпред Владимир Ельченко заявил, что "количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении РФ урегулировать конфликт".

Отвечая на данное заявление, Апакан напомнил постоянному представителю Украины при ООН, что в отчетах СММ отсутствуют указания на нахождение на украинской территории российских военных.

"Там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", - подчеркнул Апакан, которого цитирует в среду агентство ТАСС.