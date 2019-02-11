Российская Федерация должна заплатить высокую цену за свои провокационные действия. Об этом объявит во время своей речи в понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Великобритания должна быть готова увеличить свое глобальное присутствие, говорится в выдержках из речи министра обороны страны, которые попали в распоряжение агентства Reuters.

"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Мы должны усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес", - говорится в тексте.

По словам Уильямсона, стратегия, которая заключается в том, чтобы говорить, но не действовать, рискует привести Британию к тому, что нацию будут воспринимать лишь как "бумажного тигра".

"НАТО должно разработать возможности справляться с теми провокациям, которые РФ устраивает в отношении нас. Россия должна поплатиться за подобные действия", - приводит агентство цитату.

При этом стоит отметить, что в материале агентства не уточняется, какие именно провокационные действия применительно к Великобритании якобы предпринимает российская сторона.

Согласно опубликованным выдержкам из речи министра, он также заявит о необходимости готовности Британии и ее союзников "использовать жесткую силу для защиты своих интересов".