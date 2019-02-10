Порошенко пожаловал звание морякам, задержанным в российских водах

Президент Украины лично присвоил звание лейтенанта двум курсантам, которых российские пограничники задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы.

В социальной сети Facebook Пётр Порошенко сообщил, что лейтенантами стали 26 выпускников Института ВМС национального университета «Одесская морская академия». Президент также подчеркнул, что звание получили и два задержанных моряка, а лейтенантские кортики и погоны ждут их дома, передаёт RT.

«Среди выпускников — захваченные в плен России курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин», - отдельно отметил Порошенко. Также он выразил надежду, что оба моряка «обязательно станут командирами катеров».