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Посол США: не время ослаблять НАТО, когда Россия на пороге

10 февраля 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Посол США: не время ослаблять НАТО, когда Россия на пороге
Фото: pixabay.com

Посол США в Германии призвал немецкие власти увеличить расходы на оборонную отрасль, поскольку при нынешних обстоятельствах страна выделяет на это недостаточные суммы.

Ричард Гренелл заявил, что НАТО нужно 2% ВВП к 2024 году, сообщает RT. «Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до 1,5% недостаточны», - подчеркнул он. Посол отметил, что власти Германии сами согласились на определённые обязательства, вступив в альянс, теперь настало время их выполнять.

«Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. С Россией на пороге всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять», - сказал дипломат.

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