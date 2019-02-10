Глава МВД Украины предрёк стране власть, способную лишь к ненависти

Арсен Аваков высказал своё мнение о многочисленных нарушениях во время избирательных кампаний кандидатов на пост лидера Украины. Глава МВД страны крайне возмущён происходящим и оценивает будущее государства крайне скептически.

«Хмурые личности в карманах с кастетами и флаконами зеленки. Заминированные машины, битвы агитаторов, подкуп и контрподкуп. Информационная война и гонка популизма до маразма», - рассказал Аваков о происходящем за кулисами предвыборной гонки. Также он отметил, что на всевозможных агитационных мероприятиях регулярно задерживают людей с ножами, кастетами, газовыми баллончиками и прочими опасными предметами, передаёт Lenta.Ru. Министр задался вопросом: где та грань, когда кандидата вместо зелёнки обливают кислотой?

Аваков заявляет, что нарушения позволяют себе все кандидаты. «Так мы не получим адекватную власть — мы получим власть (…) на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти», - резюмировал он.