Абэ решил поставить точку в территориальных спорах

Синдзо Абэ заявил, что намерен продолжать переговоры с Россией касательно заключения мирного договора. Премьер-министр Японии уверен, что затянувшиеся разногласия необходимо решить.

Уже в январе Синдзо Абэ сказал, что намерен сделать этот год поворотным в вопросе территориальных споров между государствами, передаёт РИА Новости. «Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом Владимиром Путиным», - отметил глава правительства Японии.

Обсуждение судьбы Курильских островов ведётся между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ с ноября прошлого года. Обе стороны настроены на решение затянувшегося вопроса.