Путин обозначил ключевые задачи российских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника.

Поздравляя дипломатов, Путин отметил, что в нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед ними "стоят важные, масштабные задачи".

Путин призвал сотрудников МИД России "активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой". "Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов. Немало предстоит сделать и для дальнейшего продвижения мирного процесса в Сирии, а также для политико-дипломатического урегулирования других кризисных ситуаций", - сказал россиийский лидер и подчеркнул: "И конечно, следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также по расширению внешних связей Евразэс с прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства".