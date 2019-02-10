Порошенко рассказал о будущем президенте Украины

Пётр Порошенко рассказал, каким, по его мнению, должен быть следующий глава Украины. Действующий президент считает, что преемнику нужно продолжать его политику.

Порошенко уверен, что новый лидер страны не должен «флиртовать» с Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости. По мнению президента Украины, гражданам стоит выбрать такого главу государства, который довершит начатую Порошенко политику «освобождения» от России.

«Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», - сказал он.