Российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что РФ поддерживает Лидера Сирии Башара Асада и президента Ливана Мишеля Ауна в их стремлении сохранить Христианство на Ближнем Востоке.

Также Засыпкин заявил, что действующий президент Украины Пётр Порошенко «выступил в роли основного инициатора и «крёстного отца» раскола православия на Украине». Совершенно иначе российский посол описывает деятельность лидеров Ливана и Сирии, отмечая, что они действуют в интересах «добрососедства и равноправия», стараясь «не допускать распрей внутри конфессий», сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона одобряет подобный подход, а также способствует его реализации.