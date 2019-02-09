В Крыму отреагировали на учения ВС Украины вблизи границ полуострова

Ефим Фикс обратился к властям Украины с призывом «умерить свой военный порыв». Первый вице-спикер парламента Крыма считает, что ракетные учения являются ничем иным, как провокацией.

Воздушные силы Украины объявили о готовящихся ракетных учениях с боевой стрельбой, которые пройдут на полигоне в Херсонской областью, граничащей с Крымом. Ефим Фикс отметил, что выбор места для учений больше похож на провокацию, сообщает РИА Новости.

«Каждое государство имеет право проводить учения вооруженных сил в рамках стоящих перед ним задач, но то, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия», - считает Фикс.