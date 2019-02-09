Путин принял приглашение итальянских властей посетить страну

Российский лидер Владимир Путин принял приглашение властей Италии посетить страну. Соответствующую информацию утром в субботу, 9 февраля, журналистам предоставил посол РФ в Риме Сергей Разов.

Подчеркивается, что точные даты поездки в скором времени будут согласованы по дипломатическим каналам. Дипломат добавил, что этот визит Владимира Путина стал бы ключевым событием в отношениях Российской Федерации и Италии, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, три месяца назад итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщал, что президент РФ посетит Рим в первой половине 2019 года.