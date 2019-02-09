Кандидата в президенты Украины в прямом эфире «освежили» стаканом воды

Кандидата на пост лидера Украины Романа Насирова облили водой в прямом эфире одного из телеканалов страны. Инцидент произошёл из-за высказываний потенциального президента о пенсиях.

В беседе с депутатом Сергеем Шаховым в эфире телеканала ZIKбывший глава Государственной фискальной службы, а ныне кандидат в президенты страны Роман Насиров заявил, что за один год он рассчитывает повысить минимальную заработную плату до 15 тысяч гривен, а пенсию увеличить до пяти тысяч гривен (примерно 36 тысяч рублей и 12 тысяч рублей соответственно).

Шахов не оценил заявления кандидата в президенты, сообщает РИА Новости. «Вы говорили людям о заработных платах, говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?.. Слушайте, вам нужно сегодня освежиться», - сказал он, после чего вылил на Насирова стакан воды.