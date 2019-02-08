"Детская потеха": в Крыму прокомментировали анонс учений ВСУ

Предстоящие ракетные учения ВСУ у границ Крыма сравнимы с детской потехой и не несут никаких угроз для российского полуострова. Об этом заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков. ВСУ планируют проведение учений вблизи Крыма

"Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они тешатся и таким образом себя успокаивают, демонстрируя, что любым способом, в том числе и военным, намерены вернуть Крым в свой состав", - сказал Цеков.

Напомним, ВСУ накануне заявили о намерении провести учения в условиях, максимально приближенных к боевым. По мнению Цекова, эти заявления заслуживают снисходительной улыбки и вызывают только иронию.

Между тем, депутат крымского парламента Иван Шонус счел предстоящие учения очередной украинской провокацией, отметив, однако, что крымчанам опасаться нечего: они надежно защищены, передает РИА Новости.