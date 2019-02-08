"Детская потеха": в Крыму прокомментировали анонс учений ВСУ
8 февраля 2019, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Предстоящие ракетные учения ВСУ у границ Крыма сравнимы с детской потехой и не несут никаких угроз для российского полуострова. Об этом заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Они тешатся и таким образом себя успокаивают, демонстрируя, что любым способом, в том числе и военным, намерены вернуть Крым в свой состав", - сказал Цеков.
Напомним, ВСУ накануне заявили о намерении провести учения в условиях, максимально приближенных к боевым. По мнению Цекова, эти заявления заслуживают снисходительной улыбки и вызывают только иронию.
Между тем, депутат крымского парламента Иван Шонус счел предстоящие учения очередной украинской провокацией, отметив, однако, что крымчанам опасаться нечего: они надежно защищены, передает РИА Новости.