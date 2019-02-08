Путин снял с постов девять генералов силовых ведомств
8 февраля 2019, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, глава РФ уволил трех генералов МВД, трех генералов МЧС, двух генералов СК и одного генерала ФСИН. Также своим указом Путин снял с постов двух полковников в силовых структурах. Тем же документом назначения получили более 40 силовиков.
В конце января лидер РФ освободил от должности статс-секретаря - замминистра юстиции Юрия Любимова. До этого волна увольнений прокатилась по силовым структурам в конце августа: согласно указу Владимира Путина посты покинули 15 генералов.