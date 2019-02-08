В МИД рассказали о контактах России и США по Сирии

РФ и США ведут эффективные контакты по Сирии, Москва готова обсуждать с Вашингтоном все вопросы, в том числе, связанные с выводом американских войск, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

"У нас в целом есть, на мой взгляд, эффективные контакты, в том числе с Соединенными штатами Америки, о том, что касается вопросов сирийского урегулирования", - сказал Вершинин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, намерение Дональда Трампа о выводе американских войск "во многом изменило обстановку и атмосферу". С другой стороны, отметил он, пока это намерение "не подкреплено конкретными шагами".

Он напомнил, что Москва выступает против незаконного присутствия иностранных войск в Сирии. МИД РФ в целом оценил "уход американцев" с территории Сирийской Арабской Республики как позитивный шаг.