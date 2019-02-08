Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Беларусью

Владимир Путин в пятницу, 8 февраля, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На совещании состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений.

На следующий неделе состоится рабочий визит Президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию и его переговоры с Владимиром Путиным. Визит белорусского лидера в Россию запланирован на среду, 13 февраля.

На своещании также обсудили ситуацию в Сирии в контексте предстоящего 14 февраля саммита лидеров России, Турции и Ирана, - сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.