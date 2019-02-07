Киев не считает разумными слова Волкера о российских наблюдателях
7 февраля 2019, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское внешнеполитическое ведомство выразило несогласие с позицией спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о необходимости допуска наблюдателей из РФ на выборы главы страны.
Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Волкера о возможности допуска российских наблюдателей под началом БДИПЧ ОБСЕ.
"Отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - заявила она.
Кроме того, Зеленко подчеркнула, что Украина в состоянии самостоятельно обеспечить демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан.