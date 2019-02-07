Киев не считает разумными слова Волкера о российских наблюдателях

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило несогласие с позицией спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о необходимости допуска наблюдателей из РФ на выборы главы страны. Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы

Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Волкера о возможности допуска российских наблюдателей под началом БДИПЧ ОБСЕ.

"Отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - заявила она.

Кроме того, Зеленко подчеркнула, что Украина в состоянии самостоятельно обеспечить демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан.