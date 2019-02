Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы

Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. На Украине призвали ЦИК не регистрировать наблюдателей от РФ





По его словам, Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать демократический характер выборов. Волкер подчеркнул, что не нужно "никаких игр", и украинцы должны быть "уверены в собственных демократических институтах".

"Это нормально, но под началом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - написал Волкер в Twitter. В противном же случае у граждан "будут все основания поставить выборы под сомнение", считает он.

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. ???????? needs to have confidence in its own democratic institutions.